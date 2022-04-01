Son dakika haber! İstanbul'daki sahtecilik ve ihaleye fesat operasyonunda Balıkesir'de 1 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen 'sahtecilik ve ihaleye fesat' karıştırma operasyonu çerçevesinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Aralarında halen belediyede aktif olarak görev yapan 15 kişinin de bulunduğu 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sabah saat 06.00'da belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ö. (33) gözaltına alındı. Konutunda geniş çaplı arama yapılan H.Ö., daha sonra İstanbul'a sevk edildi. - BALIKESİR