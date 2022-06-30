İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe ve Esenler 'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 42 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarından 39'u tutuklandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! İstanbul'daki torbacı operasyonunda 39 kişi tutuklandı - Son Dakika

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