Adreste ele geçirilen toz haldeki 55 kilo 385 gram ecstacy hap hammaddesi ile 40 bin ecstacy hap, 4 kilo 328 gram bonzai, 1 kilo 80 gram skunk, 5 hassas terazi, 2 vakumlama makinesi, 2 pres makinesi, 1 fırın ve 1 karıştırıcı Vatan Caddesi 'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam Başakşehir 'de bir ayakkabı imalathanesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hap üretirken suç üstü yakalanan 2'si yabancı 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen maddeler ve makineler basın mensuplarına gösterildi.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı