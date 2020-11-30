Isparta'da jandarma ekipleri, İstanbul'dan gelip Kapıkaya Antik Kenti'nde kaçak kazı çalışması yapan 7 şahsı suçüstü yakaladı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul'dan gelen şahısların izinsiz kazı yapacağı yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapanları yakalamak üzere 26 Kasım tarihinde merkeze bağlı Güneyce köyündeki birinci derece sit alanı olan Kapıkaya Antik Kenti'ne operasyon düzenledi. Operasyonda İ.A. (34), M.E. (40), B.İ. (51), H.H.B. (38), Ö.D. (29), E.A. (24) ve A.Ç. (25) isimli şahıslar kazı malzemeleri ile suçüstü yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA