Son dakika haber... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de...
Son dakika gelişmesine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzenlediği tarihi eser operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 39 parça tarihi eser ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzenlediği tarihi eser operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 39 parça tarihi eser ele geçirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:41
Kaynak: İHA
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