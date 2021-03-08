İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından #8MartDünyaKadınlarGünü hashtagi ile paylaşılırken, video başlığında
"Kadın merhamettir,
Kadın şefkattir,
Kadın güçtür,
Kadın Polis'tir.
Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması - Son Dakika