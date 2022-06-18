İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Kumkapı Türkeli Caddesi üzerindeki operasyonlar sonucu elde edilen sahte ve kaçak ürünlerin bulunduğu depoda akşam saatlerinde çıkan yangın yan binalara da sirayet etmiş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülmüştü.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kumkapı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kumkapı'daki yangınla ilgili açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.