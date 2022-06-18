Son dakika haber | İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kumkapı'daki yangınla ilgili açıklama - Son Dakika
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Son dakika haber | İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kumkapı'daki yangınla ilgili açıklama

18.06.2022 22:47
Son dakika haber | İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kumkapı'daki yangınla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kumkapı'daki depoda çıkan yangının, sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması sonucu çıktığını açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kumkapı'daki depoda çıkan yangının, sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması sonucu çıktığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Kumkapı Türkeli Caddesi üzerindeki operasyonlar sonucu elde edilen sahte ve kaçak ürünlerin bulunduğu depoda akşam saatlerinde çıkan yangın yan binalara da sirayet etmiş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülmüştü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması ve rüzgarla birlikte etkisini artırması neticesinde meydana geldiği duyuruldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kumkapı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kumkapı'daki yangınla ilgili açıklama - Son Dakika

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