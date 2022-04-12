İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

12.04.2022 07:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu İstanbul emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde 24 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

İSTANBUL - İstanbul emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde 24 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Ümraniye merkezli, Üsküdar, Çekmeköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Esenyurt olmak üzere 6 ilçede görevli personellerin katılımıyla 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 şahsın gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

YORUMLAR
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı Operasyonda gözaltına alınan bylock'çu 7 fetö üyesi tutuklandı Operasyonda gözaltına alınan bylock'çu 7 fetö üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu - Son Dakika
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