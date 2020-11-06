Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı

06.11.2020 14:08

Son dakika haberler: İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı Fatih'te geniş kapsamlı korona virüs denetimleri gerçekleştirildi İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih'te korona virüs denetimlerine katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı

Fatih'te geniş kapsamlı korona virüs denetimleri gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih'te korona virüs denetimlerine katıldı. Esnafı gezip uyarılarda bulunan Aktaş, vatandaşlara da sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan korona virüs genelgesinin ardından İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ekipler ile birlikte korona virüs denetimlerine katıldı. Ekiplerle birlikte esnafı gezen ve uyarılarda bulunan Aktaş, vatandaşları da sosyal mesafe ve maske uyardı. Fatih'te ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

Öte denetimlerde açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Sabah saat 8'de başlayıp 22.00'dan sonrada açık yerlerin kapatılması konusunda denetimlerimiz devam edecek.

Alanlardayız, daha yoğun olacağız. Vatandaşlar fiziki mesafe ve maske kuralına uyacaklar. Özellikle mekan sahiplerini uyararak cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşlarımıza genelde ikazla uyarmaya çalışıyoruz. Uymayan arkadaşlara cezai işlem uyguluyoruz. Tam kapasite olarak valimizin emirleri doğrultusunda denetimler yapıyoruz" dedi.

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı

Zafer Aktaş, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Rahmetli Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Sağ üst ön adalesinde zorlanma yaşayan Falcao Sivasspor maçında yok Twitter ve Facebook, Trump'a savaş açtı! Paylaşımları engellenince "Kontrolden çıktı" dedi Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var
Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü         
14:35
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk         
13:26
Yusuf Yazıcı, 5 yılda lise turnuvasından Avrupa futbolunun zirvesine çıktı Yusuf Yazıcı, 5 yılda lise turnuvasından Avrupa futbolunun zirvesine çıktı         
13:11
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor         
12:28
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 14:44:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei