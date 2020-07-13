Son dakika haber: İstanbul Emniyeti'nden zehir tacirlerine şafak operasyonu: 75 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul Emniyeti'nden zehir tacirlerine şafak operasyonu: 75 gözaltı
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli 6 ilçede 400 polisin katılımıyla 62 adrese eş zamanlı şafak vakti narkotik operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli 6 ilçede 400 polisin katılımıyla 62 adrese eş zamanlı şafak vakti narkotik operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 75 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bağcılar merkezli 6 ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 94 şahsın yakalanmasına yönelik 62 farklı adreste yaklaşık 400 polis personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşı yardımıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekat timleri de uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldı. Gerçekleştirilen operasyonda 75 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:04 Kaynak: İHA
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