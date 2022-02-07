Üye Girişi
Son dakika haber: İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyon

07.02.2022 12:09

Son dakika haberleri... İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyonİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi.

İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyon

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araca el konuldu. Şebekenin devleti 21 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurt dışından getirdiği araçları sahte belgelerle noter tescili yaptırarak piyasa süren şebekeye ilişkin inceleme başlattı. Zanlıların lüks otomobiller için sahte belgeler düzenlediği, Türkiye'de kayıtlı araçların şase ve motor bilgilerini kullanarak chnage hale getirdiğini belirlendi.

Kaçakçılık Şube ekipleri Almanya, Yunanistan ve İsveç'te İnterpol tarafından çalıntı kaydı olan 4 aracın şase numarasında birkaç değişiklik yapılarak sahte ithalat faturasıyla yeni araç olarak tasdik edildiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip ardından 3 ay boyunca operasyonlar gerçekleştiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında; İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya illerinde 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araç ele geçirildi. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu ve kaçakçılık yöntemiyle oluşan kamu zararının ise yaklaşık 21.000.000 olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500

Kaçakçılık, Otomobil, İstanbul, Tragger, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber: İstanbul emniyetinden 'lüks otomobil' kaçakçılarına operasyon - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı!
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
11:43 Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:17:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement