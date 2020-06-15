Son dakika haber: İstanbul emniyetinden zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşı yardımıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekat timleri de uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:02 Kaynak: İHA
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