Üye Girişi
Son dakika haber: İSTANBUL ? ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI - Son Dakika

Son dakika haber: İSTANBUL ? ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI

24.09.2021 08:56

Bir son dakika haberine göre ESENLER'de TEM bağlantı yolunda 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve bir kamyon zincirleme kazaya karıştı.

ESENLER'de TEM bağlantı yolunda 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve bir kamyon zincirleme kazaya karıştı. Kamyonun devrildiği kazada diğer araçlarda bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yolda makas attığı iddia edilen 2 araç nedeniyle, zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya, bir kamyon ile aynı yönde giden 2 otomobil ve 2 hafif ticari araç karıştı. Kamyonun devrildiği kazada diğer araçlarda bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı, araçlarda hasar oluştu. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112'ye bildirdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yolda önlem alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak yönlendirdi. İtfaiye ekibi ise kazanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: İSTANBUL ? ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI
Son dakika haber: İSTANBUL ? ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI
Son dakika haber: İSTANBUL ? ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI
Son dakika haber: İSTANBUL ? ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI

TEM Otoyolu, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL ? ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar 09:02 Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı 07:26 Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur 07:22 MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur
Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu 22:36 Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu 22:28 Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi 21:01 Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi
Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşkına çevirdi 18:53 Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşkına çevirdi Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak 16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak

Son Dakika Haberleri
09:05 Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası
09:01 Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar
08:38 Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler
08:23 Hapse girdikten sonra işine son verilen Belediye çalışanı, intihar girişiminde bulundu
07:59 Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ve tır çarpıştı: 2'si bebek 17 yaralı
07:51 Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi
07:47 Emre Kınay'a ait oyunculuk akademisinin bulunduğu binada yangın çıktı
07:25 Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı
07:22 Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti
07:22 MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti         
07:23
Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi         
00:45
Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti         
22:35
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak         
16:18
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 09:19:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İSTANBUL ? ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 5 YARALI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement