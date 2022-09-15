Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -1 - Son Dakika
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Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -1

15.09.2022 19:28

Son dakika haberler: ESENYURT Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde dün tartıştığı hasta tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ESENYURT Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde dün tartıştığı hasta tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Okudan bugün Esenyurt İmam Hasan Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Motosiklet kazası sonrası dün tedavi için geldikleri Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde taşkınlık çıkaran iki kişi, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan tarafından uyarılınca, bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırganlar tarafından kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Mazlum B. ve Çetin K. gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için bugün Esenyurt İmam Hasan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, hastanedeki mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede Tuğrul Okudan'ın babası Hüseyin Okudan, annesi Leyla Okudan ve iki ay önce evlendiği eşi Deniz Okudan gözyaşlarını tutamadı.

21 SUÇ DOSYASI VARMIŞ 22'NCİ BİZ OLDUK

Cenazede konuşan baba Hüseyin Okudan "Benim yavrumun hiç bir suçu yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı. Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki. Öyle bir şey ondan beklenmezdi. Sadece sizlerden şunu rica ediyorum. Bunu hep haykıracağım 'Ona söyleyin ki, ne kadar mutlusun, ne kadar huzurlusun, böyle bir acı yaşatılır mı.' Bunları duysun. Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın, gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin ki, kendi kendine düşünsün, kendini yok etsin. Hükümetten, devletten rica ediyorum. Duyduğum kadarıyla benim evladıma kıyan kişinin 21 suç dosyası varmış, 22'nci biz olduk. O namerde idam kararı verilsin, onlar gibiler sokaklarda barındırılmasın. Başkalarının canları yanmasın"dedi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. Okudan Esenyurt, Örnektepe Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlık'a defnedildi.

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İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: DHA

Necmi Kadıoğlu, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -1 - Son Dakika
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