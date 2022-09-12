Son dakika haber... İSTANBUL-FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ESNAF VURULDU - Son Dakika
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Son dakika haber... İSTANBUL-FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ESNAF VURULDU

12.09.2022 21:24

Son dakika gündem haberine göre FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu.

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırılırken, o sırada izinli olan fakat olaya tanık olan bir polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Şehremini Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kerpiçhane Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Taraflar arasındaki tartışmada bir kişi kavga ettiği kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu olayla alakası olmayan bir iş yeri sahibi bacağından yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YOLDAN GEÇEN SİVİL POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Bu sırada olayın olduğu anda yoldan geçen ve izinli olan polis silahla ateş eden şüpheliyi gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan iş yeri sahibine ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kavgada kullanılarak yere atıldığı öğrenilen bir bıçak polis ekipleri tarafından delil torbasına koyuldu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... İSTANBUL-FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ESNAF VURULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İSTANBUL-FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ESNAF VURULDU - Son Dakika
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