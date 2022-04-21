Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

21.04.2022 18:00

Son dakika gündem haberine göre GAZİOSMANPAŞA' da aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA' da aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı dört kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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