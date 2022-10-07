Son dakika haber | İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA YOLDAN GEÇEN KADIN VURULDU - Son Dakika
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Son dakika haber | İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA YOLDAN GEÇEN KADIN VURULDU

07.10.2022 17:00
Son dakika haber | İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA YOLDAN GEÇEN KADIN VURULDU

Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'da 2 kişi, husumetlileri olduğu öğrenilen motosikletli kuryeye ateş açtı.

GAZİOSMANPAŞA'da 2 kişi, husumetlileri olduğu öğrenilen motosikletli kuryeye ateş açtı. Silahlı saldırıda motosikletli kurye ve yoldan geçen bir kadın yaralandı. Motosikletli kuryenin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında 2 kişi sokakta karşılaştıkları ve husumetlisi olduğu öğrenilen bir motokuryeye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan motosikletli kurye kanlar içerisinde yere yığılırken, o sırada yoldan geçen Emine Köroğlu'na da mermi isabet etti. Saldırganlar farklı yönlere koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla çevre hastanelere götürülen yaralı kadının hayati tehlikeyi atlattığı, motosikletli kuryenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"EŞİM KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN VURULMUŞ"

Silahlı saldırıda yaralanan Emine Köroğlu'nun kocası Sedat Köroğlu, eşinin karın bölgesinden vurulduğunu belirterek, "Kendi aralarında bir husumet olduğu bilgisi var. Olay bu şekilde gelişmiş. Eşim karşı komşudan bir şey almak için çıkmış. Çatışmanın olduğu anda kendini motorun arkasına saklıyor, korumaya çalışıyor. O sırada vurulmuş. Önce fark etmemiş, daha sonra bana vurulduğunu söyledi. Kurşun içerde kalmıştı, dün ameliyatla çıkardılar. Eşim hala yoğun bakımda. Servise çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Olay yerinden detaylar-Emine Köroğlu'nun kocası Sedat Köroğlu ile röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA YOLDAN GEÇEN KADIN VURULDU - Son Dakika

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