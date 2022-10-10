Son dakika haber! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDAKİ SİLAHLI SALDIRININ 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

GAZİOSMANPAŞA'da, husumetli oldukları kişiyi bir motosikletin arkasında sokaktan geçerken görünce silahla ateş açan, ve yoldan geçen bir kadın ile motosiklet sürücüsünü yaralayan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde 6 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Umut Kellekulak(19), Emir A.(17), Ayhancan Cebeci(23) ve Tolga Baştürk(22), husumetlileri olan Emir Öztel'i motosikletin arkasında sokaktan geçerken gördü. Öztel'e ateş açan şüpheliler, motosikleti kullanan arkadaşı Kadir İbak ile yoldan geçen Emine Köroğlu adlı kadını yaraladı. Silahlı saldırının hedefi olan Emir Öztel ise, yara almadan kurtuldu. Evine dönerken kurşunların hedefi olan Emine Köroğlu'nun karnından, motosikletteki Kadir İbak'ın ise kolundan yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Saldırı sonrası Gaziosmanpaşa Asayiş Şube Amirliği ekipleri şüpheliler Umut Kellekulak, Emir A., Ayhancan Cebeci ve Tolga Baştürk'ü yakalamak için çalışma başlattı. Umut Kellekulak, Emir A. gözaltına alınırken, Ayhancan Cebeci ve Tolga Baştürk'ün arandığı öğrenildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ahmet Anıl Ö. isimli şüphelinin ise başka bir suçtan tutuklu olduğu belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.