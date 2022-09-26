BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ÇEKEREK PAYLAŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ÇEKEREK PAYLAŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

26.09.2022 07:49
BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ÇEKEREK PAYLAŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika gündem haberi: BAĞCILAR'daki anne cinayetine ilişkin görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındı.

BAĞCILAR'daki anne cinayetine ilişkin görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da yaşanan anne cinayeti ile ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı. Yapılan çalışmalarda görüntü çekerek paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Konu ile ilgili İStanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçu ile ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 25.09.2022 tarihinde Fevziçakmak Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olay anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmiştir.

Yapılan incelemede; görüntülerin ilk çekildiği adres tespit edilmiş, S.A.(19) ile babası N.A.(37) ve babasının arkadaşı G.K.(47) isimli ilk paylaşan şahıslar görevlilerimizce yakalamıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 26.09.2022 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ÇEKEREK PAYLAŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ÇEKEREK PAYLAŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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