Son dakika haber... İstanbul Havalimanı'nda bugün kadar bin 500 yolcuya korona virüs testi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul Havalimanı'nda bugün kadar bin 500 yolcuya korona virüs testi yapıldı

Son dakika habere göre İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolcular için kurulan merkezde bu güne kadar bin 500 yolcuya COVİD-19 testi yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolcular için kurulan merkezde bu güne kadar bin 500 yolcuya COVİD-19 testi yapıldı. Test yaptıran yolcuların büyük çoğunluğu Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar oluşturdu.

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Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısından biri olan İstanbul Havalimanı'nda 11 Haziran tarihi itibariyle yurt dışı uçuşlar başlamıştı. Yurt dışına giden yolcuların korona virüs testlerinin yapılması için havalimanında dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecekleri test merkezi kuruldu. 6 Temmuz'da yolculara hizmet vermeye başlayan test merkezinde bu zamana kadar bin 500 yolcunun COVİD-19 testi yaptırdığı öğrenildi.

Test yaptıran yolcuların büyük çoğunluğu ise Almanya'da karantinaya girmek istemeyen gurbetçi vatandaşlar oluşturuyor. Test yaptırmak isteyen yolcular, belirlenen ücreti ödeyip kayıt işlemi yaptırıyor. Yolcular daha sonra kabinlere giderek burada sağlık görevlileri tarafından PCR testi için örnekler alınıyor. Bu örnekler havalimanı içerisinde kurulan laboratuara götürülerek analiz yapılıyor. Test sonucu pozitif çıkan yolcuların uçuşları iptal edilerek tetkiklerin yapılması için hastaneye sevk edilirken, sonuçları negatif çıkan yolcular ise uçuşlarına devam ediyor.

COVİD-19 TESTİNİ YAPTIRANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ GURBETÇİLER

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçilerin büyük bir bölümü Almanya'ya gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda COVİD-19 testi yaptırıyor. Almanya'ya gittikleri zaman 14 gün karantinada kalmak istemeyen gurbetçi vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda COVİD-19 testi yaptırdıktan sonra test sonucunu alarak Almanya'ya gidiyor. Test sonucu pozitif çıkan gurbetçiler Almanya'da 14 karantinada kalmadan işine başlayabiliyor.

( Tuncer Cengiz/İHA)

İstanbul, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul Havalimanı'nda bugün kadar bin 500 yolcuya korona virüs testi yapıldı - Son Dakika
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