Son dakika haber: İstanbul Havalimanı'nın yeni görselleri yolcuların beğenisine sunuldu - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul Havalimanı'nın yeni görselleri yolcuların beğenisine sunuldu

Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın adını aldığı İstanbul'un eşsiz mekanlarının bulunduğu görsel tasarımlar yolcuların beğenisine sunuldu.

Son dakika haber: İstanbul Havalimanı'nın yeni görselleri yolcuların beğenisine sunuldu, System.String[]

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın adını aldığı İstanbul'un eşsiz mekanlarının bulunduğu görsel tasarımlar yolcuların beğenisine sunuldu.

İstanbul'dan ilham alınarak oluşturulan görsel tasarımlarla İstanbul Havalimanı, bir havalimanı olmanın ötesinde, dünyaya mal olmuş ve geleceğe miras bir anıt olarak konumlandırıyor. Ekipler tarafından hazırlanan tasarımlar ilk olarak kağıda yapılan çizimlerle başladı. Bu çalışmalar detaylandırılarak İstanbul Havalimanı'nın görsel tasarımları, kağıtlardan bilgisayar ortamına aktarıldı. Her bir çizimin dijital kalemle yapıldığı görsel tasarımlar, bilgisayar ortamında geliştirilerek renklendirildi ve son aşamaya geldi. Karakterler ve diğer tüm öğelere 3 boyut ve hareketlilik kazandırmak için teslime hazırlık aşamasına geçildi ve sabit tasarımların etkisini güçlendiren efekt dokunuşlarının yanı sıra bir de film hazırlandı.

İstanbul Havalimanı'nın bilinirliğini artıracak

Hazırlanan yeni görsel tasarımları hakkında değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, "İstanbul Havalimanı'nın çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün tasarımı, mimari anlamda ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından alıyor. Biz de çalışmalarımızda İstanbul'un kültürünü, değerlerini anlatıyor ve havalimanımızda da bu değerleri yaşatıyoruz. Son olarak bu yaklaşımla İstanbul'un zengin sosyal ve kültürel mirasını yansıtacak bir mimari düşünceyle yeni görsel tasarımlarımızı oluşturduk. Türk-İslam sanat ve mimarisinde kullanılan motifler, güzellik, doku ve derinliği yeni tasarımlarımızda görmek mümkün. Yeni görsel tasarımlarımızla birlikte kapsamlı bir iletişim planı hazırladık. Havalimanı içinde, tüm alanlarda Türkçe ve İngilizce versiyonlarının uygulanacağı görsel ve film, sosyal medya hesaplarımızda yayınlanarak desteklenecek. Daha sonraki aşamada, İstanbul Havalimanı'nın yeni iletişim dünyasını tüm Türkiye ve dünya ile paylaşmak adına hazırlanmış 360 derece iletişim planı doğrultusunda, iletişim faaliyetlerinin etki alanı genişletilecek,mecraları zenginleşecek. İstanbul Havalimanı'nın başarı hikayesinin hafızalara kazınmasına imkan sağlayacak yeni görsel tasarımlarımızın herkesin beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en önemli havalimanları arasında yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyada başarılı bir şekilde temsil ediyor ve sunduğumuz hizmetle havacılık sektörüne yön veriyoruz.Yeni tasarımlarımızla da ismimizi aldığımız kadim şehrimiz İstanbul'un ve İstanbul Havalimanı'nın dünyadaki bilinirliğine de katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstanbul Havalimanı'nın yeni görselleri yolcuların beğenisine sunuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı         
00:55
Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı         
23:05
Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi         
22:48
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı         
22:09
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Dalında 15 liraya satılan avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor Dalında 15 liraya satılan avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor         
10:49
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 07:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İstanbul Havalimanı'nın yeni görselleri yolcuların beğenisine sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei