İMAMOĞLU: OLMAMASI GEREKEN BİR DAVA SÜRDÜRÜLÜYOR

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyerilerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 11 Kasım'a ertelendiği haberini ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım'a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat? Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız? Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada" dedi.