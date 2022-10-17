İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

17.10.2022 10:20
İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli de yakalandı.

Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 3 kilo 445 gram esrar, 860 gram Kokain, 9 bin 400 adet Captagon isimli uyuşturucu hap, 42 Sentetik Ecza hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 63 bin 780 lira, 365 dolar ve 370 euro ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Bahçelievler, Bağcılar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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