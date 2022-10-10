Son dakika haber: İstanbul Valiliği, "Patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeler tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" - Son Dakika
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Son dakika haber: İstanbul Valiliği, "Patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeler tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır"

10.10.2022 00:13
Son dakika haber: İstanbul Valiliği, "Patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeler tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Son dakika haberleri: Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş bir kişi de yaralanmıştı.

Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş bir kişi de yaralanmıştı. Konuyla ile ilgili İstanbul valiliğinden " İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekildeydi: "Bugün saat 19.05'te, Kadıköy İlçemiz Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır.

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır.

Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K.'nın 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz.

İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü KADIKÖY'DE BİR BİNADA PATLAMA 3 ÖLÜ Aktüel KADIKÖY'DE BİR BİNADA PATLAMA 3 ÖLÜ Aktüel
Kaynak: İHA

Fikirtepe, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstanbul Valiliği, 'Patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeler tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır' - Son Dakika

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