Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

10.10.2022 07:44
Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberler: KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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