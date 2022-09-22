Son dakika haberi! İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKULDAKİ ÖLÜMDE AİLEDEN DAYAK İDDİASI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKULDAKİ ÖLÜMDE AİLEDEN DAYAK İDDİASI

22.09.2022 12:31

Edinilen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de okulun bahçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Samet Gül hayatını kaybetti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de okulun bahçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Samet Gül hayatını kaybetti. Gül'ün ailesi okulda bir grup tarafından darbedildikten sonra öldüğünü iddia etti.

Olay, 19 Eylül Pazartesi günü Halkalı'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, öğle arasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), okulun bahçesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Samet Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BİR ŞEYLER YAPMIŞLAR OKULDA AMA KİMSE BANA BİR ŞEY ANLATMIYOR"

Anne Sevdet Gül, " Ben evdeydim aradılar koşarak okula gittim, ambulansla birlikte okulda olduk. İki merdiven aşağı indim baktım çocuğum yerde uzanmış. Başında kalabalık vardı, hocalar öğrenciler bırakmadılar. Tek gördüğüm kalp mesajı yapıyorlar. 'Yarrabbim inşallah Sametim değildir' dedim. Hırkasından tanıdım, yüzünü az bir şey gördüm boynu büküktü. Allah kimseye göstermesin acısı çok büyük. Ben hastanede öldüğünü öğrendim. Sonra arkadaşları çocuğun biri boğazını sıktı, dövdü. Bir şeyler yapmışlar okulda ama kimse bana bir şey anlatmıyor. Ben araştırılsın istiyorum. Devlet büyüklerime sığınıyorum, ne olur kim yapmışlarsa bulunsun, bu şekilde üstü örtülmesin. Tek oğlum vardı." dedi.

"ÇOCUĞUN SAĞLIĞI YERİNDEYDİ"

Dayı Cüneyt Gül, "Ben çocuğun dayısıyım, haberi alır almaz okula koştum. Hastanede doktorlar nabzı durmuş dediler. Biz bu olayın üstünün örtülmemesini istiyoruz. Olayın tamamen açığa çıkması gerekiyor. Arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre; bir grup çocuğun darp etmesi sonucunda kafasını demire çarparak vefat ediyor. Biz bu olayın gizli kalmasını istemiyoruz. Okulda güvenlik yok mu? Nöbetçi öğretmen yok mu? Bir kavga olduğunda nöbetçi öğretmenler anında müdahale etmesi gerekiyor. İki katlı bahçede çocuklar ilk katta kavga etmişler, yukarıda aynı kavgayı devam etmiş. Çocuk kendi kendine düşmüş diyorlar. Hiç kimse kendi kendine düşüp ölmez. Çocuğun bir hastalığı yoktu, sağlığı yerindeydi. Adli Tıp raporunda ortaya çıkacaktır. Yetkili mercilere güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Gül'ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

YORUMLAR
500
2 YAŞINDAKİ ERVA'NIN ADLİ TIP RAPORUNDA CİNSEL İSTİSMAR YOK 2 YAŞINDAKİ ERVA'NIN ADLİ TIP RAPORUNDA CİNSEL İSTİSMAR YOK Adli tıp ile hastanedeki raporlar uyuşmadı! Feci şekilde ölen 2 yaşındaki Erva'nın istismar edilmediği tespit edildi Adli tıp ile hastanedeki raporlar uyuşmadı! Feci şekilde ölen 2 yaşındaki Erva'nın istismar edilmediği tespit edildi
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Samet Gül, Adli Tıp, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKULDAKİ ÖLÜMDE AİLEDEN DAYAK İDDİASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:09 İran yangın yeri! Taksim'de toplanan kadınlar Masha Amini için saçlarını kesti
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 13:21:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKULDAKİ ÖLÜMDE AİLEDEN DAYAK İDDİASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement