Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

25.06.2022 22:48
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

KUZEY Marmara Otoyolu'nda iki TIR ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda iki TIR ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21: 00 sıralarında  Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde  meydana geldi. Celal Abidin idaresindeki 34 MN 2111 plakalı kamyonet emniyet şeridinde beklediği esnada Mahmut Çağır İdaresindeki 34 EYB 252 plakalı katı atık TIR'ı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan TIR seyir halindeki bir başka TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,sağlık, ve polis sevk edildi. Kazada katı atık TIR'ının şoförü Mahmut Çağır ve kamyonet şoförü Celal Abidin yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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