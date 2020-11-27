Son dakika haber | İSTANBUL MERKEZLİ 14 İLDE FETÖ OPERASYONU: 33 GÖZALTI
27.11.2020 10:45
Son dakika haberleri: İSTANBUL merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 33 askeri personel gözaltına alındı.
İSTANBUL merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK
yapılanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 33 askeri personel gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar ile ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen 44 askeri personelin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gece saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Tamamı askeri personel olduğu öğrenilen 33 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Görüntü dökümü
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Operasyondan görüntüler
- İstanbul
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