İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bu sabah 05.00'te İstanbul merkezli 17 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

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