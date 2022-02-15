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İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

15.02.2022 09:51

Ali Çağlar TINBEK / -İSTANBUL ve Van'da düzenlenen PKK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/ -İSTANBUL ve Van'da düzenlenen PKK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK terör örgütü adına faaliyette bulunan şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul ve Van'da 20 şüpheliye yönelik 19 adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel belgeler, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerasından operasyon görüntüleri


İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI
İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI
İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI
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Ali Çağlar, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI - Son Dakika
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