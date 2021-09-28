Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 7 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL merkezli 3 ilde, Ö.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde faaliyet gösteren Ö.K. isimli kişi liderliğindeki suç örgütüne 30 Nisan 2021 tarihinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan suç örgütü lideri Ö.K. ile örgüt üyesi kişiler tutuklandı. Suç örgütü ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, dışarıda kalan örgüt üyelerinin kamu görevlisi irtibatlarını da kullanarak faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. "Yağma", "Yağma Amaçlı Tehdit", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Dolandırıcılık" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün İstanbul merkezli Bartın ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.