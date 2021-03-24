Son dakika haber... İstanbul merkezli 3 ilde uluslararası siber dolandırıcılık şebekesine operasyon başlatıldı - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi açıp nitelikli siber dolandırıcılık suçuna karışan uluslararası bir suç şebekesine yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'bilişim sistemleri', 'banka' veya 'kredi kurumlarının' araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen uluslararası bir suç şebekesini tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şebekeye yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL