Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik bu sabah operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında mahrem imamların da bulunduğu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bu sabah İstanbul merkez olmak üzere, İzmir, Isparta ve Kocaeli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgüt adına himmet toplayan, polis okullarına öğrenci gönderen, askeri personellerle ilgilenen mahrem imam, örgütün bölgesel yapılanmalarından sorumlu bir kişi ile KHK ile meslekten ihraç edilen 1 polis ve 1 öğretmen de olduğu; şüphelilerin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandıkları ortaya çıktı. Ekiplerin gözaltına aldıkları şüphelilerden birinin halen koruma memuru olarak çalıştığı öğrenilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.