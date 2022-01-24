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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı

24.01.2022 09:48

İSTANBUL merkezli 4 ilde 22 adrese FETÖ operasyonu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde 22 adrese FETÖ operasyonu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen  ve konuşma içerikleri çözümlenen ayrıca örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen aralarında KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser yardımcısı,aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında aralarında bulunduğu haklarımda yakalama kararı verilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyallere el konurken, aramalar sırasında bazı şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildi. Adreslerde gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-------------Operayon anları-Bazı adreslerde yapılan aramalar


İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı
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Fetullahçı Terör Örgütü, Vatan Caddesi, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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