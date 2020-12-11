İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı

11.12.2020 12:43

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıta dönüştürdüğü ve bu akaryakıtı kaçak yollarla Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt ve Çataca'daki tır garajlarında piyasaya sürerek ülke ekonomisini zarara uğrattığını belirledi.

Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 7 minibüse de el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı

Kaçakçılık, Akaryakıt, Kimyasal, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika


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