İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.