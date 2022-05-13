İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı

13.05.2022 08:30

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu,...

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Mahrem, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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