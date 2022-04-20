Son dakika haber! İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber! İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

20.04.2022 10:54
Son dakika haber! İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haber: İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışından çalınan lüks araçları sahte belgelerle satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışından çalınan lüks araçları sahte belgelerle satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından çalınan lüks araçları sahte belgelerle satışa uygunmuş gibi gösterdiği ve araçların satışını yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen zanlılara yönelik İstanbul, Ankara, Samsun, Amasya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheliden 17'si yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen 5 lüks otomobil ele geçirildi.???????

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Kaçakçılık, Otomobil, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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