Son dakika haber! İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon

Son dakika haberine göre Terör örgütü MLKP'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü MLKP'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 14'ünü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 9 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:28 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi

Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi

İsveçli bilim insanlarına göre koronavirüsü en çok yayan şarkı: Happy Birthday

Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü

Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı

TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

Fidye için kaçırılan İranlı iş adamı yaşadığı işkenceyi anlattı: Dayaktan bayılmamam için şekerli su içirdiler

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi

Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi

Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu