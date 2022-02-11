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Son dakika haber: İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

11.02.2022 10:02
Son dakika haber: İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve kurban bağışı adıyla yardım toplayarak örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 23 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bursa'da 26 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 22'sini yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

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İstanbul, Gözaltı, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı - Son Dakika


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