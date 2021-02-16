Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

16.02.2021 07:19

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliden 52'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliden 52'si gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 9 ay teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliyi yakalamak için İstanbul'da Bahçelievler, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye, Bağcılar ilçeleri ile Muş, Kastamonu ve Tekirdağ'da belirlenen 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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