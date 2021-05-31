İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, vatandaşları yangınlara karşı uyardı

" Vatandaşımızdan beklentilerimiz özellikle anız yakmamaları"

"Sigaralarını seyahat halindeyken dışarı atmamaları arzuluyor"

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yangın sezonu hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yangın sezonu hazırlıklarını tamamladı. Yangınların tespit edilmesinde 15 sabit kule, 11 mobil kule, 35 kamera, bulunuyor. Yangınlara karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin," Vatandaşımızdan beklentilerimiz özellikle anız, piknik ve çoban ateşi yakmamaları. Sigaralarını seyahat halindeyken dışarı atmamalarını arzuluyor, bekliyoruz" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangınlar artmaya başladı. Yangın sezonun açılmasıyla birlikte İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü de olası bir yangına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Bölge müdürlüğü bünyesinde, yangınlara müdahalede ve tespit edilmesinde kullanılan 27 arazöz ekibi, 12 ilk müdahale aracı, 1 tane su ikmal aracı, 4 dozer, 5 grayder, 4 treyler, 1 helikopter, 15 sabit kule, 11 mobil kule, 35 kamera ve 150 işçi bulunuyor. Müdürlük bünyesin bulunan ekipler yangınlara karşı tüm eğitimlerini tamamladı. Olası bir yangın anında Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller hızla olay yerine giderek canla başla çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük yangın gözetleme kulesi

2017 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan 32 metre uzunluğundaki Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nde yangınların tespiti için yapılan çalışmalar, yaz aylarında artırılarak devam ediyor. Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıyer Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında olan Kule de, biri kadın iki personel orman yangınlarına karşı 7/24 görev yapıyor. Olası bir yangın anında ekipleri telsiz yardımıyla hızlı bir şekilde yönlendiriyorlar. Tarihi Beyazıt Kulesi'nden esinlenerek yapılan gözetleme kulesi, hava durumuna göre, renkli ışıklandırma sistemine sahip. Olası bir depremde, yedek yönetim merkezi olarak planlanmış ve tüm sistemlerinin elektrik kesintilerine karşı en az 48-72 saat aktif olacak şekilde çalışıyor.

Yapılan çalışmalardan bahseden İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Personelimize orman yangınları ile mücadelede gerekli olan bilgileri aktardık, eğittik. Yangın tehlikesinin azaltılması noktasında gerekli çalışmalarımız oldu. Özellikle mesire alanları ya da tarihi turistik değerlere sahip olan yerler etrafları yangın emniyet şerit ve yolları ile birlikte açılarak. Var olan emniyet şerit ve yollarının bakım ve onarımları da gerçekleştirilerek. Yangın tehlikesinin azaltılması çalışmalarını gerçekleştirdik. Yangınların gözetlemesi özellikle burada da yanında bulunduğumuz Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nde olduğu gibi çıkabilecek olan yangınların gözetlenerek tespiti ve bu tespit neticesinde haberleşme aracılığıyla yangın söndürme ekiplerine bildirilip gerekli müdahalelerin yapıldığı ve yangının ormana olan zararının en aza indirilmesi sağlanmıştır. Yangın söndürme ekiplerinin düzenlenmesi, eksikliklerinin tamamlanması çalışmalarını gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Söndürme çalışmaları noktasında gerekli hazırlıklarımızı yaptık"

Olası bir yangına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Şahin, "Askeri birliklerle gerekli organizasyonları gerçekleştirdik. Ulaşım ağının bakım onarım ve yenilenmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. Hava araçları ile söndürmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. Burada ki eksikliklerimizi tamamladık. Yapmış olduğumuz göletlerin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdik. Orman yangınları ile ilgili olarak söndürme çalışmaları noktasında gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Küçük yangınlar 1 ile 3 ekip tarafından söndürüle bilen yangınlardır. Ekipten kastımız yangın ilk müdahale ekibi 8 ila 17 kişi arasında değişen bir personel görev yapmakta. Orta büyüklükteki yangınlar buralarda da 6 ile 10 ekiple birlikte söndürme çalışmalarını yaptığımız yangınlardır. Büyük yangınlarda en az 18, 20 ekibin katılımı ile söndürme çalışmasına katılan yangınlardır" ifadelerini kullandı.

Olası bir yangın esnasında müdahale edilen araç sayılarından bahseden Şahin, "İstanbul'da 15'i sabit 11'i mobil olmak üzere toplam 26 adet kule mevcuttur. Müdahale kapasitemize baktığımız zaman 27 tane arazözümüz var. 12 tane ilk müdahale aracımız var. 4 adet dozerimiz var. 5 adet grayderimiz var. 5 adet treylerimiz var. 1 adet helikopterimiz var. 150 adette yangın söndürme işçimiz var. Şuan yeni alınacak olan işçilerimizde olacak. Bunlarla birlikte sayımız daha da artacak. Eğitim çalışmalarımız bilinçlendirme çalışmalarımız sürekli ve nitelikli bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızdan beklentilerimiz özellikle anız yakmamaları"

Yangınlara karşı uyarılarda bulunan Şahin, "Sarıyer yangın gözetleme kulesi 38 metre yüksekliğinde olup, 2 personel görev yamakta. Bu iki personel yangınları 7/24 gözetlemekte. Tespit ettikleri yangını, telsiz aracılığıyla yangın söndürme ekiplerine bildirmekte. Yangın çıkış nedenlerine baktığımız zaman genel olarak yıldırım ve insan faaliyetlerinin çeşitliğinden kaynaklanmakta. İnsan faaliyetlerinin çeşitliliğini nedir sorusunu sorduğumuzda, tarla çalışmaları diye biliriz. Tarla çalışmalarının içerisine girdiğimizde de anız yangınları, bağ ve bahçe temizliği karşımıza çıkmakta. Bunun yanı sıra enerji nakil hatlarındaki arızalar, çöplerin ateşe verilmesi, çoban ateşi ve piknik ateşi gibi. Bunlar yangın çıkış nedeni olarak karşımıza çıkmakta. Bizim vatandaşımızdan beklentilerimiz özellikle anız yakmamaları. Piknik ve çoban ateşi yakmamaları, sigaralarını seyahat halindeyken dışarı atmamaları arzuluyor bekliyor ve bu noktaya dikkatlerini çekmek istiyoruz" dedi.