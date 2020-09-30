Son dakika haberleri! İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet

Son dakika haberine göre İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet Anadolu Yakası'nda ormanlar Büyükada'dan mercek altında alınıyor İstanbul'un oksijen deposu ormanlarının içerisinde, 2017 yılında yapımı tamamlanan Büyükada yangın gözetleme kulesinde görevli Hatun Aydın, elindeki dürbün ile gün...

İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet

Anadolu Yakası'nda ormanlar Büyükada'dan mercek altında alınıyor

İSTANBUL - İstanbul'un oksijen deposu ormanlarının içerisinde, 2017 yılında yapımı tamamlanan Büyükada yangın gözetleme kulesinde görevli Hatun Aydın, elindeki dürbün ile gün boyu ormanları izleyerek yangınlara karşı korunmasını sağlıyor. Anadolu Yakası'nda çıkan yangınların görülmesinde önemli bir yere sahip olan Büyükada yangın gözetleme kulesi havadan görüntülendi.

Büyükada Gözetleme Kulesi'nde 15 yıldır ormanları gözetleyerek yaşamını sürdüren Hatun Aydın, gençlere adeta taş çıkartıyor. 15 yıldır şehrin kirli havası ve gürültüsünden uzakta doğayla iç içe bir çalışma yaşamı süren Hatun Aydın, Büyükada'da Orman Arazöz şoförü olarak görev yapan eşi Hüseyin Aydın ile birlikte İstanbul'un ciğerleri olan ormanları gözetliyor. Yaklaşık 15 yıldır gözetleme kulesinde eşi ile görev yapan Hatun Aydın'ın evi de gözetleme kulesine yakın bir mahallede bulunuyor. İstanbul ve Deniz manzaralı kulede görev yapan Aydın, telsizini yanından hiç ayırmıyor. Dürbün ile sürekli ormanları gözetleyen Aydın, orman içinde bir duman gördüğünde anında telsizle merkeze bildiriyor.

"15 yıldır Büyükada'da ormanları gözetliyorum, çocuklarım kule de büyüdüler"

Büyükada yangın gözetleme kulesinde çalışan Hatun Aydın, "Yaklaşık 15 yıldır Büyükada'da yangın gözetleme kulesinde çalışıyorum. Saat 09.00'da başlayarak 21.00' a kadar gece ve gündüz olmak üzere nöbetleşerek gözetleme yapıyoruz. Ormanlarda bir duman gördüğümüzde bölge şefimizin bilgisi dahilinde hızlı bir şekilde Merkeze bildiriyoruz. Yangının büyüklüğüne göre ilk müdahale aracını yönlendiriyoruz. Rüzgarın yangına etkisini göz önünde bulundurarak Merkeze bilgileri aktarıyoruz. Anadolu yakasında bu yaz çok fazla yangın çıktı. Dumanı ilk gördüğümüzde Merkeze haber verdik ve karşı yakanın ekipleri yangına müdahale ettiler. Eskiden önceleri çocuklarım ile bu kulede kalarak nöbet tutuyorduk, onlar büyüdüler. Belirlenen saate göre yakın olan evimizden gelerek gözetleme çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

"Büyükada gözetleme kulesiyle Adalar bölgesini ve Anadolu Yakası'nın ormanlarını gözlemleyebiliyoruz

Büyükada yangın gözetleme kulesinden geniş ormanlık alanların gözlemlendiğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Erdal Şahan, "Büyükada gözetleme kulesi 2017 yılında yapıldı. 21 metre yüksekliğinde 4 Çelik konstrüksiyon üzerine kurulu bir kulemiz, Adalar bölgesini gözetlediğimiz gibi Anadolu yakasında Kayış dağ, Sultanbeyli, Maltepe bölgesinde olan ormanları da gözetleyebiliyoruz. İstanbul'da toplam 15 kule, 16 mobil kule, 40 kamera, 2 termal kamera olmak üzere yangın gözetleme faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

"Yangınlara müdahalemiz 12 dakikaya kadar düştü, hedef 10 dakika"

Şahan; "2020 yılında orman yangınları geçtiğimiz yıllara kıyasla daha fazla oldu. Kule çalışanlarımız 24 saat esasına dayanarak çalışmalarını sergiliyorlar. 2020 yangınlara müdahale süremiz 12 dakika önümüzdeki yıl bu süreyi 10 dakikaya kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Ada Kulede görevli ablamız yaklaşık 15 yıldır burada görev yapıyor. Yöreye hakim, anında dumanın çıktığı noktayı tespit ederek, ekiplerimizi en kısa yoldan sevk etmekte, kulelerimizin yangına daha kısa sürede müdahale etmemizin sağlamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet
Son dakika haberleri! İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet
Son dakika haberleri! İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet
Son dakika haberleri! İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet

İstanbul, Büyükada, Yangın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet - Son Dakika

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