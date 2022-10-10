Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOKURYELERE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOKURYELERE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

10.10.2022 11:08

Son dakika haberine göre PENDİK'te, bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında kavga çıktı.

PENDİK'te, bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında kavga çıktı. Motokuryelerin tekme ve yumruklu saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi akşam saatlerinde Pendik Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olaya diğer mağaza çalışanları ve motokuryelerin de karışmasıyla kavga büyüdü. İki motokuryenin tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir kişi elindeki kaskı motokuryenin kafasına fırlatırken, bir motokuryenin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Yaşananların ardından olay yerine gelen onlarca motokurye saldırıyı protesto etmek için toplandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOKURYELERE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOKURYELERE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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