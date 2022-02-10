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Son dakika haber | İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ - Son Dakika

Son dakika haber | İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ

10.02.2022 11:31

Son dakika gündem haberi: RUS Donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçerek Karadeniz'e yol aldı.

RUS Donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçerek Karadeniz'e yol aldı.

Rus Donanmasına ait 3 savaş gemisinin dün gece saatlerindeki geçişinin ardından bugün 3 savaş gemisi daha İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçiş yaptı. Kuzey filosuna bağlı 17 borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' adlı gemiler, saat 20.30'dan itibaren peş peşe giriş yaparak Karadeniz'e doğru yol aldı. Gemilere geçişleri sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

Son dakika haber | İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ
Son dakika haber | İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ
Son dakika haber | İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ

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İstanbul Boğazı, Karadeniz, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ - Son Dakika
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