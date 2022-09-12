Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNDEN İNEN YOLCULARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNDEN İNEN YOLCULARIN KAVGASI KAMERADA

12.09.2022 12:02

Gelen son dakika haberlerine göre SANCAKTEPE'de İETT otobüsünden inen üç kişi bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etti.

SANCAKTEPE'de İETT otobüsünden inen üç kişi bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan üç kişi, yeniden aynı otobüse binerek yolculuğa devam etti.

Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında, 34 FHY 394 plakalı İETT otobüsünden inen üç kişi, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Birbirlerine yumruklarla saldıran kişileri, çevredeki insanlar sakinleştirdi. Bu sırada oluşan trafik nedeniyle sürücüler de kornaya basarak tepki gösterdi. Kavga eden üç kişinin aynı otobüse binerek yolculuğa devam ettiği dikkat çekti.

Esnaf Mehmet Bilal "Duyduğumuza göre otobüs şoförü ve iki kişi etmiş. Otobüs şoförü çok fazla yolcu aldığı için diğer iki kişinin rahatsız olduğu söylendi. Birbirlerine tekme tokat vurdular. İki kişi bir kişiye saldırıyordu" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNDEN İNEN YOLCULARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNDEN İNEN YOLCULARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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