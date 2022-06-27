Son dakika haber! Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma kurtardı

27.06.2022 09:11
Son dakika haber! Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma kurtardı

Son dakika haberlerine göre SARIYER'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.

SARIYER'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı. Baygın halde sahile çıkarılanlardan 3 kişi, bir süre sonra kendine gelirken, bir kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Sarıyer Kısırkaya sahilinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile plaja gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak için arkadaşları da denize girdi. Jandarma ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L.'yi bota alarak kurtardı. Baygın halde bota çıkarılanlar hızla sahile götürüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yavuz L. bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine geldi.

Jandarmanın boğulma tehlikesi atlatanları kurtarma çalışmaları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sahilde baygın halde yatan kişilere ekiplerin müdahale etmesi görülüyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Jandarma, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma kurtardı - Son Dakika
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