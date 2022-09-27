İSTANBUL-SARIYER'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-SARIYER'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

27.09.2022 02:57

SARIYER'de trafik ışıklarında motosikletle otomobil çarpıştı.

SARIYER'de trafik ışıklarında motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Öz hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Morkoç'un kullandığı 34 UB 6096 plakalı otomobil, trafik ışıklarında Furkan Öz'ün kullandığı 34 BZK 868 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Öz ve arkasında oturan Umut Akgün düşerek yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise alev alarak yandı.

Kaza sonrası motosikletten düşen Furkan Öz ve Umut Akgün yakındaki özel bir hastaneye, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Morkoç ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Furkan Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Umut Akgün'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

YORUMLAR
500
Sarıyer'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Sarıyer'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı DERİK'TE 20 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA İLK TIR 126, İKİNCİSİ 125 KİLOMETRE HIZDAYMIŞ DERİK'TE 20 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA İLK TIR 126, İKİNCİSİ 125 KİLOMETRE HIZDAYMIŞ
Kaynak: DHA

Motosiklet, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Yunanistan'la krizin devam ettiği sırada dikkat çeken toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar görüştü
00:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap geldi: Umursamıyoruz
00:04 Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var
00:00 Mersin'de polisevi yakınında bomba düzeneği! Patlama cep telefonu kamerasına yansıdı
23:52 İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü
23:47 Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
23:27 AK Partili Mahir Ünal'dan CHP'nin oy oranına ilişkin dikkat çeken sözler: Yukarısı olmuyor
23:05 İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek
22:50 Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti
22:37 Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 04:03:28. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement