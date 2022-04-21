Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı

21.04.2022 20:47
Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı

ŞEHİT aileleri Edirnekapı Kara Şehitliği'nde iftarda bir araya geldi.

ŞEHİT aileleri Edirnekapı Kara Şehitliği'nde iftarda bir araya geldi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Kara Şehitliği'nde şehit yakınlarına iftar programı düzenledi. İftar programına katılan çok sayıda şehit yakını, şehitlikte Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, "Maneviyatı çok yüksek bir yerde şehit ailelerimizle birlikte iftar programı düzenledik. İstedik ki ailelerimiz çocuklarıyla evlerinde yapamadıkları iftarı böyle manevi bir ortamda yapsınlar" dedi. 2019 yılında Şırnak'ta bomba imha edeceği sırada bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, "Esma Çevik'in annesiyim. Çok gururluyum. Kadın bomba imha uzmanıydı kızım. Şırnak'ta bomba imha ederken şehit oldu. Gurur duyuyorum ama çok yanıyorum. Çok acı. Meltem hanıma da çok teşekkür ediyorum. Bizleri unutmadığı için" şeklinde konuştu.


Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı
Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı
Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı
Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı
Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı
Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı
Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı
YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu Son dakika haberi | Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Şehit Yakınlarını ve Gazileri İftarda Ağırladı İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Şehit Yakınlarını ve Gazileri İftarda Ağırladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:33 Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 21:01:33. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement