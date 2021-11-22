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Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİLE'DE TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİLE'DE TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

22.11.2021 13:24

Son dakika gündem haberi: ŞİLE'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi Yaşar Kansızoğlu (49) hayatını kaybetti.

ŞİLE'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi Yaşar Kansızoğlu (49) hayatını kaybetti.

Olay, Şile Üvezli Köyü yakınlarında bulunan maden ocağında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 49 yaşındaki işçi Yaşar Kansızoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle taş kırma makinasının içine düştü. Durumu fark eden işçiler jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri makinenin içerisinde düşen Kansızıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri makinenin içerisinden cesedi çıkardı. Kansızoğlu'nun cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kansızoğlu'nun bir ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİLE'DE TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİLE'DE TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİLE'DE TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİLE'DE TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

İtfaiye, Üvezli, Şile, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİLE'DE TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİLE'DE TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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