Son dakika haber! İSTANBUL -Taraftarlar arasında yaşanan kavgaya ilişkin 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! İSTANBUL -Taraftarlar arasında yaşanan kavgaya ilişkin 4 kişi yakalandı

11.10.2022 18:48

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da, Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında oynanan maç sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında oynanan maç sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup ikinci hafta müsabakasında 9 Ekim'de Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında saat 16.45 sıralarında Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan futbol müsabakasında, dağılan taraftarlar arasında kavga gerçekleştiği bilgisi üzerine olay yerine intikal etti.

Grupların dağılmasına yönelik gerekli uyarılarda bulunup, kalabalık nedeniyle takviye kuvvet çağıran ekiplerce yapılan çalışmada, iki grup arasında yaşanan kavgaya ilişkin "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından Y.B, E.Ç. ve B.T. gözaltına alındı.

Stat girişinde bulunan dönel kavşak içerisinde silahla havaya ateş açan şüpheli S.A. da etkisiz hale getirilerek, silahı ve şarjöre basılı 7 fişekle yakalandı.

Şüpheliler Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem yapılırken, şüpheli S.A. ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında spor müsabakalarından süresiz men edildi.

Şüpheli S.A, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" etmek suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Bayburt, Bilecik, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL -Taraftarlar arasında yaşanan kavgaya ilişkin 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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